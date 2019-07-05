Министр культуры Владимир Мединский уволил Алексея Туркалова с поста директора Российского государственного театра драмы имени Волкова. «Так управлять театром нельзя», — сказал глава министерства. Он также добавил, что художественному руководителю Евгению Марчелли объявлен выговор. Тем временем сам Марчелли сказал журналистам, что написал заявление об уходе. Что же касается поста руководителя театра, исполняющим обязанности директора решили назначить главного бухгалтера учреждения, — пишет агентство ТАСС.