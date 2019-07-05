Помощника полпреда президента в Уральском округе Александра Воробьева арестовали по делу о госизмене

Никаких сведений о сути дела нет. Газета «Взгляд» со ссылкой на источники сообщает, что у Воробьева нашли при себе паспорт гражданина Польши и специальную записывающую аппаратуру.

По статье о госизмене Воробьеву грозит до 20-ти лет лишения свободы. Согласно данным на сайте уральского полпредства, чиновник был назначен помощником главы ведомства год назад. Воробьев считается одним из ближайших соратников полпреда Николая Цуканова. До 2008-го года чиновник занимал должности в органах местного самоуправления Калининградской области, а в 2010-м году перешел на работу в региональное правительство. В это время регион возглавлял Цуканов. Уральский полпред комментировать информацию о задержании Воробьева отказался, — отмечает агентство URA.Ru.