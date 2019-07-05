Задержанный по подозрению в госизмене Воробьев работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе

Об этом сам Воробьев заявил на суде по мере пресечения. Ранее ФСБ попросила суд арестовать Воробьева на два месяца. Другие подробности этого дела Федеральная служба безопасности не сообщает.

На сайте полпреда действительно в качестве помощника значится Александр Владимирович Воробьев 1980-го года рождения. Он с отличием окончил Московский психолого-социальный институт и защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук. С 2000-го года работал на разных должностях, в ведомствах и правительстве Калининградской области. На нынешнюю должность он был назначен в июле 2018-го года.

Как отмечает корреспондент агентства РИА Новости, подозреваемый находится в клетке суда в маске. Он попросил предоставить ему материалы для ознакомления.

О том, что задержанный накануне Александр Воробьев является помощником полпреда главы государства в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, подозреваемый сам сказал на заседании в Лефортовском суде. Как сообщается на сайте УФО, на эту должность он был назначен год назад по распоряжению главы администрации президента Антона Вайно. 39-летний Воробьев в том году также был отмечен благодарственным письмом Владимира Путина. Является действительным государственным советником России 3 класса. Свою политическую карьеру Воробьев начал в Калининградской области в 2000-х, в 2017 году работал в Карелии, а с января прошлого года был главой аппарата Цуканова, тогда еще помощника президента страны. Воробьева задержали накануне по подозрениям в государственной измене, однако дело засекречено, поэтому в чем именно подозревают чиновника, не раскрывается.

Судебное заседание по мере пресечения Воробьеву в закрытый режим из-за наличия в деле сведений, составляющих государственную тайну.