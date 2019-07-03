Сбор подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы завершается сегодня

От партии «Единая Россия» на выборы не выдвинулся ни один человек. Решение не выдвигать собственных кандидатов приняли в руководстве московского отделения, соответствующего указания свыше не поступало. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал член высшего совета «Единой России», сенатор Константин Косачев. Константин Косачев отказался комментировать ситуацию в Петербурге, где «Единая Россия» препятствует регистрации оппозиционных кандидатов, отметив, что в ситуации должны разобраться местные избиркомы и суды.