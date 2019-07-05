В Москве по подозрению разбое задержали семерых сотрудников ФСБ

По версии следствия, они похитили деньги из банка во время обыска.

Московский гарнизонный военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое, а еще двоим была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом «Интерфаксу» сообщили в суде.

Источник в ФСБ рассказал РБК, что фигурантов дела также подозревают в создании преступного сообщества, мошенничестве и превышении должностных полномочий. Группу силовиков разрабатывали в течение года, а в деле может насчитываться от пяти до 12 эпизодов, сейчас причастность подозреваемых к ним проверяется.

Среди задержанных – сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», а также управления «К». По версии следствия, офицеры ФСБ похитили не меньше 140 миллионов рублей в одном из московских банков. Они инсценировали в учреждении обыск по поддельному постановлению и забрали деньги. Похожую версию событий приводят «Ведомости», уточняя, что силовики напали на предпринимателя, который пришел в банк положить деньги на депозит.

По предварительным данным, сообщником сотрудников ФСБ был один из служащих банка.