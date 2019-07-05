Задержанный по подозрению в госизмене Воробьев работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе

Задержанный по подозрению в госизмене россиянин Александр Воробьев, как выяснилось, работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе. Об этом сам Воробьев заявил на суде по мере пресечения. Ранее ФСБ попросила суд арестовать Воробьева на два месяца. Другие подробности этого дела Федеральная служба безопасности не сообщает.

На сайте полпреда действительно в качестве помощника значится Александр Владимирович Воробьев 1980-го года рождения. Он с отличием окончил Московский психолого-социальный институт и защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук. С 2000-го года работал на разных должностях, в ведомствах и правительстве Калининградской области. На нынешнюю должность он был назначен в июле 2018-го года.

Как отмечает корреспондент агентства РИА Новости, подозреваемый находится в клетке суда в маске. Он попросил предоставить ему материалы для ознакомления.