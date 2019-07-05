Тела моряков, погибших при пожаре на подлодке в Баренцевом море, доставили в Петербург

По некоторым данным, офицеров похоронят на одном из местных кладбищ, но точное место и время не раскрываются.

О прибытии в Петербург борта с телами моряков рассказал ТАСС источник в транспортных структурах Северо-Западного федерального округа. Ранее сообщалось, что их похоронят на Серафимовском кладбище города, но точные дата и время не раскрываются. Глава общественной организации «Клуб моряков-подводников» Игорь Курдин рассказал, что офицеры будут покоиться рядом с мемориалом погибшему экипажу «Курска». В годовщину трагедии в следующем году на могиле будет установлен памятник.

Между тем, президент Владимир Путин представил к наградам подводников, погибших на глубоководном аппарате. Четверо посмертно награждены звездами Героя России, а остальные десять – Орденами мужества. Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля. Ранее Минобороны пообещало помочь семьям жертв трагедии.

Накануне в Кронштадте прошла панихида по морякам. Имена погибших будут увековечены на памятной доске на стене Морского собора.