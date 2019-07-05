6 сотрудников Федеральной службы безопасности России задержаны по подозрению в хищении от 140 до 170 миллионов рублей

Об этом сообщают источники РБК в ФСБ России, по данным которых речь идет о военнослужащих спецподразделений «Альфа», «Вымпел», управления «К» ФСБ России и сотрудник Академии ФСБ.

Ранее сама ФСБ сообщала о том, что два ее сотрудника задержаны по подозрению в хищении средств у предпринимателя. В свою очередь, газета «Ведомости» сообщает, что по ее данным фигуранты этой истории неформально сотрудничали с одним из банков, руководство которого подозревается в операциях по обналичиванию денежных средств.