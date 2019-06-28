Русская «Википедия» заблокировала 12 редакторов за деятельность по дискредитации оппозиции и восхвалению властей. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель цифрового издательства «Викифай» Михаил Грузнов.

«Эти 12 человек создали сеть учетных записей, с помощью которых проводили деструктивную работу внутри Википедии и никому об этом не говорили. То есть они вводили сообщество в заблуждение насчет того, что они делают и ради чего присутствуют в Википедии», — рассказал он.

Как уточнил М.Грузнов, «сейчас этих авторов заблокировали за формальные нарушения, а следующим этапом будет подача иска в Арбитражный комитет, который рассмотрит их вклад по существу». «То есть будет оценена их конкретная деятельность в статьях об оппозиции, губернаторах и общественных темах. Вероятно, это будет на следующей неделе», — отметил эксперт.

М.Грузнов добавил, что недобросовестных редакторов начали выявлять после появления «войны правок» в статье о юристе Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. Это произошло на фоне скандала со вспышкой дизентерии в московских школах, куда поставляла питание компания бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд». «В той статье проявились сразу несколько учеток, которые делали правки друг за другом», — пояснил эксперт.

М.Грузнов рассказал, что также были отредактированы статьи об экс-кандидате в президенты от КПРФ Павле Грудинине, главреде The New Times Евгении Альбац и журналисте Аркадии Бабченко. В статью про оппозиционера Дмитрия Гудкова была добавлена информация о коллекторском агентстве его брата со ссылкой на публикацию «Федерального агентства новостей», которое связывают с «фабрикой троллей» и Пригожиным. Страницу, посвященную самому Пригожину, тоже отредактировали: попытались убрать негативную информацию.

Кроме того, были скорректированы статьи о нескольких главах регионов. Так врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов после правок стал «глубоко верующим, воцерковленным православным человеком».