Операторы междугородных автобусных перевозок выступили против законопроекта Минтранса о карпулинге – сервисе совместных перевозок. Как пишет «Коммерсант», главная претензия в том, что закон де-факто легализирует водителей, пользующихся карпулингом для получения прибыли, а значит, закрепит позицию таких сервисов. Интересно, что законопроект критиковался и со стороны компаний, предоставляющих услугу совместных перевозок, поскольку накладывал на них существенные ограничения.