В Москве задержаны 6 сотрудников ФСБ России

Среди них – военнослужащие спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», а также офицеры управления «К» ФСБ России, которое курирует банковское направление. Об этом РБК сообщили источники в спецслужбах. По их данным, чекистов подозревают в хищении от 140 до 170 миллионов рублей. Ранее Центр общественных связей ФСБ России сообщал о задержании двух сотрудников спецслужбы по подозрению в хищении средств у предпринимателя. По данным газеты «Ведомости», фигуранты неформально сотрудничали с одним из столичных банков, руководство которого подозревается в операциях по обналичиванию денежных средств.