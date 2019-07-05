В багажной службе Шереметьево начались увольнения

Кадровые решения были приняты после прокурорской проверки, поводом для которой стали серьезные сбои с выдачей багажа в аэропорту. По ее итогам также возбуждены десятки административных дел.

Несколько руководителей компании «Шереметьево Хэндлинг», которая обслуживает аэропорт, уволены по требованию Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Она посчитала, что со своими должностными обязанностями не справляются в частности главы службы и дирекции по обработке багажа, начальник перронного обслуживания и гендиректор компании. Отставкой руководства в прокуратуре не ограничились. Отмечается, что для работы с багажом в аэропорту наняли дополнительно 200 человек, а также привлекли еще 300 сотрудников партнерских компаний. Кроме того, возбуждено порядка 40 дел об административных правонарушениях по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям. Напомню, что за последние 1,5 месяца в Шереметьево несколько раз возникали серьезные проблемы с обработкой багажа. Последний коллапс произошел в конце июня.

В Шереметьево сбои объяснили изменением технологических процессов, однако, по данным СМИ, проблемы возникли из-за нехватки грузчиков и сокращения зарплат.