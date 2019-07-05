Погибших в Баренцевом море подводников похоронят в Петербурге

Организует церемонию прощания замминистра обороны Андрей Картаполов.

На прощание с подводниками допустят только родных, сослуживцев и близких друзей. Как пишет портал фонтанка ру, точные время и дату траурной церемонии не будут объявлять официально. Такое решение военные объяснили тем, что на похоронах не хотят видеть посторонних. Напомню, что все погибшие служили в секретной военной части в Петергофе. Именно оттуда они и отправились в последний поход. Накануне министр обороны Сергей Шойгу назвал официальную версию причины трагедии. Возгорание на подводном аппарате началось в аккумуляторном отсеке. Других подробностей ни он, ни пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называть не стали, так как миссия и объект, где проходила работа экипажа засекречены. До сих пор неизвестно, сколько подводников выжило и в каком они состоянии.

Трагедия на глубоководном аппарате произошла в Баренцевом море в минувший понедельник. При пожаре погибли 14 подводников.