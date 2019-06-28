Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву внесли в список экстремистов Росфинмониторинга

На этом основании был заблокирован ее зарплатный банковский счет.

Блокировка счета в Сбербанке, где хранились все текущие средства журналистки, произошла спустя полгода после того, как в отношении Прокопьевой по статье об оправдании терроризма возбудили уголовное дело из-за ее эфира на «Эхе Москвы в Пскове». Сама Светлана Прокопьева подтвердила произошедшее нашей радиостанции. Она узнала о произошедшем, когда попыталась снять деньги с банковского счёта.

Передача, после которой начались проблемы у журналистки, была посвящена теракту в здании УФСБ в Архангельске. В ходе эфира она заметила, что государство «само воспитало» поколение граждан, которые борются с ним. Региональная редакция «Эхо Москвы в Пскове» тогда была оштрафована на 150 тысяч рублей за «злоупотребление свободой информации», а сайт «Псковская лента новостей», перепечатавший расшифровку эфира, получил штраф в 200 тысяч. Блокировка счетов подозреваемых в экстремизме и терроризме может происходить без решения суда. Несмотря на нарушение презумпцию невиновности, Конституционный суд ранее не увидел в этом проблемы.

Фигурантам так называемого «экстремистского списка» Росфинмониторинга по закону со своего счета можно лишь платить налоги государству и оплачивать кредитные обязательства, взятые до включения в перечень.