Рио-де-Жанейро стал хозяином Олимпийских игр за взятку в 2 миллиона долларов

Это признал на суде бывший губернатор бразильского штата.

Сержио Кабрал заявил в суде, что сначала заплатил полтора миллиона долларов — за 5 или 6 голосов членов Международного Олимпийского комитета, — передаёт бразильская медиакомпания «Глобу». Ещё полмиллиона у него запросили чуть позже. Всего же было продано порядка 9 из 95 голосов; в результате, Рио-де-Жанейро обошёл Мадрид, Чикаго и Токио.

Деньги, которые предоставил бразильский предприниматель Артур Соарес, прошли через главу Бразильского олимпийского комитета Карлоса Артура Нузмана и тогдашнего президента международной федерации Лёгкой Атлетики Ламин Диак, который уже передал их функционерам МОК. Также Сержио Кабрал назвал некоторые имена членов комитета, которым могли пойти деньги — по сообщению The Washington Post, это россиянин Александр Попов и украинец Сергей Бубка.

Как отмечает европейское агентство Reuters, сейчас Кабрал отбывает 200-летний срок по обвинению в коррупции. И, не исключено, что эти показание он дал в обмен на гарантии смягчения наказания. По его словам, правда, находящийся сейчас в тюрьме экс-президент Бразилии Лула да Силва — был в курсе происходившего. Впрочем, издание UOL подчёркивает, что никаких данных о его активном участии в процессе — нет.

Выборы столицы летней Олимпиады 2016 года проходили на сессии МОК в Копенгагене. В итоге победил Рио-де-Жанейро, получивший 66 голосов против 32 у Мадрида.

Обвинения Александра Попова в том, что он взял взятку за голос в пользу Рио-де Жанейро на выборах олимпийской столицы вызвали шок у самого Попова и недоумение у руководителей нашего спорта.

Попов был растерян, когда узнал, что его обвиняют в получении взятки. Он отказался говорить сам, но распространил заявление, в котором сказал, что пребывает в растерянности после того, что услышал. Это гораздо больше чем шок – добавил Попов. Он также пояснил, что не голосовал за Рио-де-Жанейро. Более того, не общался с людьми, которых упомянул экс-губернатор Рио-де-Жанейро Серджио Кабрал. Несколько позже Попов объявил о том, что подаст иск в суд. Не верят в виновность олимпийского чемпиона и хорошо знающие его люди. Известный спортивный журналист Владимир Гескин назвал причину, по которой с его точки зрения ни Попов, ни выдающийся украинский прыгун с шестом Сегрей Бубка не стали бы брать взятки.

Почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов назвал услышанное недоразумением. Он назвал Попова порядочным человеком и великим спортсменом. Экс-президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что ничего не слышал о взятках и полностью доверяет Попову.

Александр Попов является почетным членом МОК без права голоса, также он входит в Исполком Олимпийского комитета России.



Делать выводы о виновности российского члена МОК Александра Попова пока рано. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Дмитрия Пескова, в деле должны разбираться правоохранительные органы.