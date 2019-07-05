Россиян, считающих, что страна развивается в неправильном направлении, немногим больше тех, кто считает иначе

Количество россиян, считающих, что страна развивается в неправильном направлении, лишь немного уступает тем, кто доволен курсом движения государства. Согласно опросу Левада-центра, таких 41% и 48% соответственно. По данным того же исследования, работой Дмитрия Медведева недовольны 62%, а кабинетом в целом — 55% опрошенных. В то же время, деятельность Владимира Путина одобряет подавляющее большинство – 68%. Совсем немного ему уступает мэр Москвы Сергей Собянин, рейтинг одобрения которого 63%.