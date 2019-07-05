Первый замглавы МВД: Критика столичной полиции в связи с делом Голунова не беспочвенна

Об этом заявил первый замглавы МВД России Александр Горовой. Выступая на коллегии столичного главка МВД, он отказался от дальнейших комментариев, сказав, что выводы сделает Следственный комитет, а точку поставит суд.

Напомним, 6 июня корреспондент издания «Медуза» Иван Голунов был задержан, а при себе и в квартире у него были обнаружены наркотики. Спустя пять дней он был освобожден из-под ареста, обвинения с него сняты за недоказанностью. О возбуждении дел в отношении каких-либо сотрудников полиции, фигурировавших в этой истории, пока не сообщалось.