Почетный член Международного олимпийского комитета пловец Александр Попов подаст иск о защите прав и достоинства в ответ на обвинения в коррупции при выборе столицы летних Игр 2016-го года. В своем заявлении, которое цитируют информационные агентства, он отмечает, что готов предоставить любую информацию по данному вопросу Комитету МОК по этике. Ранее обвинения в свой адрес отверг член Международного олимпийского комитета Сергей Бубка. Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сиржиу Кабрал заявил, что девять членов комитета, включая Бубку и Попова, получали деньги в обмен на голоса на выборах Олимпийской столицы 2016-го года.