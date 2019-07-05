В Петербурге сегодня отмечают день писателя Достоевского
Литературные герои автора вновь сойдут со страниц его романов на улицы города.
Завтра, начиная с 11 часов утра, в городе продолжится день Достоевского.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Литературные герои автора вновь сойдут со страниц его романов на улицы города.
Завтра, начиная с 11 часов утра, в городе продолжится день Достоевского.
Межпарламентская ассамблея православия — анекдотическое какое-то образование, которое вообще непонятно, зачем существует, какие имеет цели, кроме того, чтобы с кафедры громко заниматься бла-бла-бла, «православное братство». Какое православное братство после 2008 года в Грузии и 2013-го, 14-го в Украине? Я вас умоляю…