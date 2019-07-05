Почетный член МОК Александр Попов подаст иск о защите прав и достоинства после обвинений в коррупции

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию, он предлагает рассмотреть жалобу в месте расположения штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Швейцарии. Ранее бывший глава Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал сказал, что за 2 миллиона долларов купил девять голосов при определении столицы Олимпийских игр 2016-го года. Среди тех, кто якобы получил взятку, был Попов и бывший украинский легкоатлет Сергей Бубка.