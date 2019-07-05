В «Единой России» не будут проверять обвинения в адрес секретаря московского отделения партии Андрея Метельского

Ранее «Фонд борьбы с коррупцией» опубликовал расследование, в котором утверждается, что семье и близким видного единоросса принадлежит зарубежная недвижимость на огромную сумму.

В «Единой России» заявляют о презумпции невиновности и о том, что обвинения должны быть доказаны. Лишь в том случае, если последует какое-то решение суда. Комиссия по этике, действующая в партии, скажет свое слово. А пока замгенсекретаря партии Евгений Ревенко заявил, что их «товарищ опроверг утверждение, и нужно дождаться правового решения». Функционер позицию обозначил так: «Навальный должен доказать в суде то, что было выплеснуто на широкие экраны интернета». Ревенко добавил, что в политической борьбе в любой момент могут обвинить в чем угодно, в том числе и «в том, что кто-то по утрам пьет кровь младенцев». Авторы расследования ФБК утверждают, что на компании сына Метельского и его советника Петра Ивановского оформлены четыре отеля в Австрии стоимостью 40 млн евро, а оформленная на мать вице-спикера Мосгордумы строительная компания возводит отель вблизи Павелецкого вокзала. Стоимость всей недвижимости составляет почти 6 миллиардов рублей – здесь и пентхаус на Чистых прудах площадью 600 кв. м. и квартира в окрестностях Патриарших. Сам Метельский заявил, что все это ложь, в ФБК сказали о готовности судиться. Меж тем, единороссы заявили о том, что к своим региональным функционерам будут применять показатели эффективности, и делать выводы в случае падения доверия к партии в регионе. Андрей Метельский идет на выборы в Мосгордуму, а в столичном парламенте он работает вот уже 18 лет.

Ранее о дефиците доверия к возглавляемой им партии говорил и премьер Дмитрий Медведев. По его словам, единоросам нужно взять курс на обновление.