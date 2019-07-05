В ФСБ сообщили о задержании россиянина по подозрению в государственной измене

В конце июня по этой же статье был арестован еще один мужчина.

Имя задержанного гражданина России – Александр Воробьев. Это вся информация, доступная о нем в настоящий момент. Ни его возраст, ни место работы, ни даже суть возникших в его отношении подозрений не раскрываются. Известно лишь, что Воробьева задержали накануне в рамках возбужденного дела по статье о государственной измене. ФСБ просит об аресте мужчины, об этом агентству ТАСС сообщили в Лефортовском суде. Ходатайство будет рассмотрено в ближайшие часы. Воробьеву может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы. Ранее, 25 июня по той же статье, был заключен под стражу на два месяца еще один россиянин – Сергей Петушков. Решение о его аресте также принял Лефортовский суд Москвы. Материалы этого дела тоже засекречены, кем является Петушков и что ему вменяется, неизвестно.

Согласно статистике Верховного суда, в среднем в год выносится от 4 до 6 приговоров по делам о госизмене. По данным правозащитного объединения «Команда 29», за 20 лет в России по этой статье было осуждено около 100 человек.