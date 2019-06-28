В Кремле считают преждевременным комментировать обвинения россиянина в подкупе при выборе столицы ОИ-2016

В Кремле считают преждевременным комментировать ситуацию вокруг четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию, почетного члена Международного олимпийского комитета (МОК) Александра Попова, которого обвинили в подкупе при выборе столицы Олимпийских игр 2016, до проведения расследования. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Безусловно, мы обратили внимание. Это достаточно серьезное обвинение. Мы также зафиксировали сообщение о том, что МОК начнет соответствующее расследование. Пока что-либо говорить преждевременно», — сказал он.

При этом Д.Песков подчеркнул, что «подобные заявления должны на чем-то основываться». «Они не могут быть голословными и бездоказательными. Давайте не будем вмешиваться в дела МОК и дождемся результатов расследования», — заключил Д.Песков.

Ранее бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал во время судебного заседания заявил, что в 2009 году передал деньги на тот момент действующему главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламину Диаку за голоса в пользу города на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, а тот перераспределил их между несколькими членами МОК, в числе которых был Попов.