Российские учёные помогут Вьетнаму сохранить тело Хо Ши Мина

В Ханое создадут совет для изучения и оценки состояния забальзамированного тела политического деятеля. Оно покоится в мавзолее уже 50 лет.

Хо Ши Мин скончался в 1969 году и тогда же был забальзамирован при помощи советских специалистов. Однако с начала 90-х годов помощь из Москвы стала платной. Среди прочего Вьетнаму приходилось закупать специальную жидкость для бальзамирования. Сам Хо Ши Мин перед смертью завещал кремировать своё тело, однако эти слова из текста были убраны, но об этом стало известно лишь 30 лет спустя.