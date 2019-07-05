ФСБ задержала очередного подозреваемого в госизмене

Это уже второе дело по этой статье, о котором стало известно на этой неделе. Как сообщает ТАСС, речь идет о россиянине Александре Воробьеве. 2 июля также стало известно о задержании некоего Сергея Петушкова. Никаких деталей по двум этим делам не приводится, так как материалы проходят под грифом «секретно».

Всего по данным правозащитного объединения «Команда 29», за последние двадцать лет в стране по делам о госизмене и шпионаже осуждено около ста человек.