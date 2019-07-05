Путин посмертно присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам, остальные награждены Орденами Мужества

Это говорится в тексте документа, распространенном пресс-службой Кремля.

Согласно этому документу, «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», президент присвоил звание Героя России посмертно капитанам 1 ранга Андрею Воскресенскому, Денису Опарину, Константину Сомову и капитану 2 ранга Дмитрию Соловьеву.

Орденом мужества посмертно награждены капитаны 1 ранга Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Денис Долонский, Константин Иванов и Николай Филин, капитан 2 ранга Александра Авдонина, капитаны 3 ранга Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев, а также подполковник медицинской службы Александра Васильева и капитан-лейтенант Михаил Дубков.

1 июля в российских территориальных водах на научно исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ, возник пожар. Погибли 14 моряков.