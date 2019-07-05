Знаменитый итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон возвращается в Ювентус, в котором провел почти всю свою карьеру

Буффон играл за туринский клуб 18 лет и стал его символом. В 2006 году он победил на чемпионате мира в составе сборной Италии. Буффон не покинул команду даже после скандала с договорными матчами, в результате которого клуб сослали в низшую лигу. Перед прошлым сезоном он объявил, что уходит. Мечтой голкипера было сыграть на чемпионате мира в России, тем более, что он дебютировал в составе сборной в заснеженной Москве, но Италия на чемпионат не попала. Буффона торжественно проводили, но затем он получил приглашение от Пари-Сен-Жермен и неожиданно согласился. Вратарь провел в Париже один сезон, вышел на поле в 25 матчах и пропустил 25 голов. В 9 встречах ему удалось сыграть на ноль. И вот теперь 41-летний голкипер возвращается в родной клуб. Он готов быть вторым номером, лишь бы закончить карьеру именно в Ювентусе.

Коллега Буффона Войцех Щесны предложил ему свитер с первым номером, а Джорджо Кьеллини – капитанскую повязку, но Буффон отказался. Я здесь не для того, чтобы что-то у кого-то забирать – сказал он.