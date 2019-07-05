Дагестан оказался самым непопулярным регионом для иностранных туристов

Республика заняла последнюю строчку по итогам исследования, проведенного центром информационных технологий «Рейтинг».

Победителем в рейтинге туристической привлекательности ожидаемо оказалась Москва, набравшая 25,5 баллов. Совсем ненамного от столицы отстал Санкт-Петербург. В середину списка попали Ставропольский край, Чечня и Кабардино-Балкария. Замыкают перечень, помимо Дагестана, Северная Осетия, Тамбовская область, Адыгея, Ингушетия и Карачаево-Черкесия. Результаты исследования опубликовало интернет-издание «Черновик».

Эксперты назвали несколько причин провала политики привлечения туристов. Так, попадание Дагестана на последнюю строчку объясняет слабой экономикой республики, плохими инфраструктурой, гостиницами и дорогами, а также некачественной питьевой водой и опасениями туристов за свою безопасность. Среди других причин – мусор в Каспийском море и слабая рекламная кампания региона в туристической сфере.

При составлении рейтинга учитывалось число приехавших иностранцев на тысячу местных жителей и прирост туристов из-за рубежа по сравнению с прошлым годом.