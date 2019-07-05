Бывший глава сепаратистов ДНР Александр Бородай отверг связь арестованного на Украине жителя Донбасса с гибелью Боинга «Малазийских авиалиний». Ранее о том, что вывезенного с территории самопровозглашенной республики отца считают причастным к атаке на рейс МН-17 сообщила дочь.

Экс-лидер самопровозглашенной ДНР рассказал «Интерфаксу», что об участии задержанного украинскими спецслужбами Владимира Цемаха в организации противовоздушной обороны в районе населенного пункта «Снежное» в 2014-м речи идти не могло. Александр Бородай утверждает, что во время атаки на пассажирский лайнер «Боинг» у самопровозглашённой ДНР не было никаких ресурсов для ПВО. По словам бывшего премьера ДНР, говорить об обратном, даже в связи с гибелью трех сотен человек, «просто смешно». На прошлой неделе после задержания Цемаха украинскими спецподразделениями на территории, контролируемой сепаратистами, его вывезли в Киев. Там Шевченковский районный суд принял решение об аресте мужчины на два месяца. Накануне адвокат Владимира Цемаха рассказал, что его подзащитный арестован по подозрению в создании террористического сообщества. Близкие Цемаха связывают задержание с тем, что он якобы был «начальником ПВО» в Снежном именно в тот период, когда в окрестностях этого города сбили Boeing. Пять лет назад в этой местности шло активное вооружённое противостояние между правительственными силами Украины и формированиями непризнанных территорий Донбасса. В конце июня власти Нидерландов объявили о причастности к крушению россиянина Игоря Стрелкова, командовавшего силами сепаратистов летом 2014 года, и троих его подчинённых.

Судебный процесс по делу об атаке на рейс MH-17 начнётся в марте следующего года в окружном суде Гааги. О том, фигурирует ли имя Цемаха в этом деле не сообщалось.