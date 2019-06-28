Акция в поддержку врача-реаниматолога Сушкевич пройдет в Калининграде в субботу

Акция в поддержку врача-реаниматолога Элины Сушкевич, которую подозревают в убийстве недоношенного ребенка, пройдет в Калининграде в субботу, 6 июля. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева.

Она рассказала, что медработники выйдут на площадь Победы в белых халатах. «Мы эту акцию не собирались согласовывать, так как просто не успевали подать заявку, а ситуация не терпит отлагательств. Поэтому мы просто наденем халаты и выйдем гулять в знак солидарности с Элиной», — уточнила А.Васильева.

Врача-реаниматолога Регионального перинатального центра Элину Сушкевич задержали 28 июня. Сейчас она находится под домашним арестом. В отношении медика возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) — речь о смерти младенца в калининградском роддоме N4.

Недоношенный ребенок, в убийстве которого подозревают Сушкевич, родился в ноябре 2018 года и весил 700 гр. Сушкевич была в бригаде неонатологов, которых вызвали в роддом из перинатального центра, чтобы спасти младенца, но им это не удалось.

Сначала СК подозревал, что ребенок умер из-за халатности и.о. главного врача роддома Елены Белой. По мнению следователей, врач потребовала прекратить оказание реанимационной помощи новорожденному и попыталась скрыть его смерть, указав, что он погиб в утробе матери. За это ей вменялось превышение должностных полномочий.

В июне следователи вынесли новые обвинения как Белой, так и ранее проходившей свидетелем по делу Сушкевич. Белую обвинили в организации умышленного убийства ребенка, а Сушкевич непосредственно в убийстве. По версии следствия, Белая предположила, что младенец умрет, тем самым ухудшив статистические показатели, и поручила Сушкевич убить младенца, введя ему сульфат магния.

В поддержку врачей выступили многие известные доктора, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, Российское общество неонатологов.