Вечер женской поэзии в поддержку сестер Хачатурян пройдет в Москве

Вечер женской феминистской поэзии в поддержку сестер Хачатурян пройдет сегодня в московском клубе Avangarden. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила одна из организаторов вечера, феминистка Дарья Серенко.

«Этот вечер проходит, потому что в нашей стране нет закона о домашнем насилии, нет поправок в закон о самообороне. Женщины вынуждены сами защищать себя от домашних и сексуальных насильников. Мы считаем, что так быть не должно», — заявила она.

Около 50 поэтесс и прозаиков выступят на мероприятии со своими текстами. Среди участников будут Оксана Васякина, Елена Фанайлова, Мария Степанова, Вера Полозкова, Мария Алехина и другие. Некоторые участницы из других городов, которые не смогли приехать, будут выступать по видеосвязи.

На вечере также будет можно написать письма для сестер Марии, Ангелины и Крестины Хачатурян. Организаторы смогут передать их девушкам через адвоката.

Мероприятие состоится с 18.00 до 22.00.

Организаторы вечера поэзии – поэтесса и феминистка Оксана Васякина, писатель и издатель Илья Данишевский, продюсер Антон Каретников.