ФСБ задержало подозреваемого в госизмене
Как говорится в сообщении пресс-службы, речь идёт о некоем Александре Воробьёве. Он был задержан ещё вчера. Однако о должности мужчины и обвинении в его адрес пока ничего не сообщается.
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Как говорится в сообщении пресс-службы, речь идёт о некоем Александре Воробьёве. Он был задержан ещё вчера. Однако о должности мужчины и обвинении в его адрес пока ничего не сообщается.
Межпарламентская ассамблея православия — анекдотическое какое-то образование, которое вообще непонятно, зачем существует, какие имеет цели, кроме того, чтобы с кафедры громко заниматься бла-бла-бла, «православное братство». Какое православное братство после 2008 года в Грузии и 2013-го, 14-го в Украине? Я вас умоляю…