РАНХиГС провела опрос молодежи о желаемом уровне зарплат

О результатах исследования сообщает RT.

Специалисты из Российской академии народного хозяйства и государственной службы опросили 2 тысячи молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет в крупных российских городах.

На самые большие зарплаты — от 50 до 60 тысяч рублей в месяц, рассчитывает треть специалистов из IT-сферы, а самые низкие ожидания у 40% молодых специалистов в сферах образования, науки, культуры и здравоохранения — 20–30 тысяч рублей в месяц.

Большинство сотрудников из сфер финансов, рекламы и консалтинга рассчитывают на доход в 30-40 тысяч рублей.

25% молодежи в правоохранительных структурах хочет получать 50-60 тысяч рублей, и такое же количество опрошенных в этой же сфере рассчитывает на 30-40 тысяч.