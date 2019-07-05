В архиве британской телекомпании ITV найдены кадры, на которых, предположительно, запечатлен уличный художник Бэнкси

Как пишет британская газета Guardian, пленку обнаружил журналист, который занимается исследованием тайны личности короля стрит-арта. В двухминутном сюжете репортер берет интервью у человека, который скрывает свое лицо тканью так, что видны лишь его глаза. Сообщается, что он занимался подготовкой выставки, которая и прославила художника.

О том, кто скрывается за псевдонимом Бэнкси, официально неизвестно до сих пор.