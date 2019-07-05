Олимпийский чемпион Александр Попов отверг обвинения в том, что он получил деньги за голосование за Рио-де-Жанейро

Олимпийский чемпион и почетный член МОК Александр Попов отверг обвинения в том, что он получил деньги за то, что проголосовал за Рио-де-Жанейро, как за кандидата на право провести Олимпийские Игры 2016 года.

В том, что Попов, равно как и выдающийся украинский легкоатлет Сергей Бубка отдали голоса за Рио-де-Жанейро не безвозмездно, бывших звезд спорта обвинил экс-мэр Рио-де-Жанейро Серджио Кабрал. В ходе судебного заседания он рассказал, что голоса 9 членов МОК, среди которых он назвал Попова и Бубку, были куплены за 2 миллиона долларов. Попов сказал, что крайне растерян и консультируется с юристами по поводу дальнейших действий. Вместе с тем, он утверждает, что не голосовал за бразильский город, но проверить это сложно, поскольку голосование было тайным. Кабрал уже получил 100 лет тюрьмы за коррупцию. Осужден был и президент бразильского НОКа Артур Нузман, который по словам Кабрала тоже принимал участие в процессе подкупа. Дело против него открыли после того, как он попытался задекларировать 16 золотых слитков.



Рио-де-Жанйеро победил в третьем туре голосования на 121 сессии МОК. Бразильский мегаполис набрал 62 голоса против 33 у Мадрида.