Моряков, погибших при пожаре на подводной лодке, похоронят тайно

Как пишет интернет-издание «Фонтанка», в траурной церемонии примут участие только их семьи, сослуживцы и близкие друзья.

Родственники погибших подводников определились с местом и временем похорон. Церемония, которую поручено организовать замминистру обороны Андрею Картаполову, пройдет в Петербурге, но дату и кладбище не станут объявлять официально. Церемония будет закрытой – в ней примут участие только близкие моряков. Редакция «Фонтанки» приняла решение не публиковать детальную информацию о похоронах и призвала коллег из других изданий присоединиться. Ранее сообщалось, что проститься с офицерами-подводниками могут на Серафимовском кладбище, где похоронен экипаж подлодки «Курск».

В результате пожара, произошедшего на глубоководном аппарате в Баренцевом море, погибли 14 человек. В их числе были два Героя России. Основной версией трагедии в Минобороны назвали возгорание в аккумуляторном отсеке.

Накануне в Кронштадте прошла панихида по морякам. Имена погибших будут увековечены на памятной доске на стене Морского собора.