Экс-глава донецких сепаратистов отверг связь арестованного украинца с катастрофой MH17

Александр Бородай утверждает, что во время атаки на малазийский «Боинг» у самопровозглашённой ДНР не было ПВО. Его слова приводит агентство «Интерфакс».

Вчера адвокат Владимира Цемаха рассказал, что его подзащитный арестован по подозрению в создании террористического сообщества. По данным ВВС, мужчина был задержан на территории, контролируемой сепаратистами. Его дочь утверждает, что отца считают причастным к авиакатастрофе под Донецком в 2014 году.