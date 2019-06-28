Псковскую журналистку внесли в список экстремистов Росфинмониторинга

Как сама Светлана Прокопьева сказала «Эху Москвы», она узнала это, когда попыталась снять деньги с банковского счёта.

В начале года против Прокопьевой завели дело об оправдании терроризма. За несколько месяцев до этого в эфире «Эха Москвы в Пскове» журналистка анализировала причины самоподрыва подростка в здании ФСБ в Архангельске. Тогда она сказала, что государство само воспитало поколение граждан, которые с ним борются. Расшифровка эфира была опубликована на «Псковской ленте новостей». Оба СМИ были оштрафованы на 150 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно.