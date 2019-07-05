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10:30, 05 июля 2019

Прокуратура признала нарушением жёсткое задержание подростка на акции в поддержку Ивана Голунова

Об этом Интерфаксу рассказал секретарь столичной ОНК Иван Мельников.
Речь идёт о задержании 17-летнего Валерия Теневого. Он был госпитализирован из отдела после того, как сотрудник ОМОНа в автозаке повалил подростка на пол и ударил в живот и челюсть. Обстоятельства избиения проверит следственный комитет.
На несогласованной акции в поддержку спецкора «Медузы» 12 июня задержали более 500 человек. На сегодняшний день около 50 из них оштрафовали на сумму от 10 до 150 тысяч рублей.



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