Прокуратура признала нарушением жёсткое задержание подростка на акции в поддержку Ивана Голунова

Об этом Интерфаксу рассказал секретарь столичной ОНК Иван Мельников.

Речь идёт о задержании 17-летнего Валерия Теневого. Он был госпитализирован из отдела после того, как сотрудник ОМОНа в автозаке повалил подростка на пол и ударил в живот и челюсть. Обстоятельства избиения проверит следственный комитет.

На несогласованной акции в поддержку спецкора «Медузы» 12 июня задержали более 500 человек. На сегодняшний день около 50 из них оштрафовали на сумму от 10 до 150 тысяч рублей.