Суд в США снова заблокировал попытку Пентагона потратить бюджетные деньги на строительство приграничной стены

Как сказано в постановлении, такое финансирование возможно только в случае экстренных обстоятельство военного характера. В остальном исполнительная власть не в праве переориентировать бюджетные средства.

Чтобы выделить деньги на строительство стены на мексиканской границе, американский президент Дональд Трамп в начале года объявил чрезвычайное положение. На эти меры главе Белого дома пришлось пойти из-за отказа Палаты представителей утвердить выделение 5 миллиардов долларов на эти цели.