На чемпионате Европы по баскетболу среди женщин определились полуфиналисты

Сборной России среди них нет.

Россиянки проиграли сборной Испании без шансов на иной результат. Действующие чемпионки Европы и призеры чемпионата мира набрали на 24 очка больше, чем наши девушки. В борьбе за выход в финал Испания встретится с хозяйками турнира – командой Сербии. Во втором полуфинале встретятся Великобритания и Франция. Француженки в упорнейшей борьбе переиграли Бельгию 84:80. Преимущество британских баскетболисток над командой Венгрии оказалось еще более скромным 62:59. Что же до сборной России, то ей предстоит решать еще одну важную задачу – попадание в олимпийский квалификационный турнир. Для этого надо оказаться в шестерке сильнейших чемпионата Европы. Неудачники четвертьфиналов составят две пары, победители которых и получат путевку на олимпийский отбор. Сборная России сыграет со Швецией.

Олимпийский квалификационный турнир пройдет в феврале будущего года