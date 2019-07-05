В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с семилетней девочкой в опекунской семье

Ребенка, госпитализированного в одну из больниц региона со следами истязаний, должны сегодня перевезти в Москву.

Девочка поступила в больницу накануне в крайне тяжелом состоянии. На ее теле и голове обнаружили многочисленные порезы, ожоги, ушибы и даже укусы обнаружили на теле. Врачи провели операцию, чтобы спасти ребенка от ампутации – из-за тромба в сосуде у нее было нарушено кровообращение. Продолжат лечение девочки уже в Москве в клинике Рошаля. В больницу, куда ее изначально госпитализировали, сразу же вызвали полицию. Выяснилось, что последние полгода после смерти отца девочка жила в семье своей тети. Именно она и довела ребенка до такого состояния, сообщила в своем Instagram детский омбудсмен Ингушетии Зарема Чахкиева. По ее словам, женщина скрывала ребенка ото всех и говорила, что племянницу привели в гости. По данным телеканала 360, тетя девочки объяснила травмы тем, что ребенок недавно упал в канализационную яму, а три месяца назад сама села в кастрюлю с борщом. Опекуншу уже допросили в Следственном комитете.

Это дело находится на особом контроле руководителя Следственного управления СК, а также уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой