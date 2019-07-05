С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз» с иностранными спутниками

На орбиту будет выведено в общей сложности 33 аппарата.

Первый пуск с «Восточного» в этом году состоялся около полутора часов назад. За стартом наблюдали российские чиновники, включая секретаря Совбеза Николая Патрушева, вице-премьера Юрия Борисова и главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Все начальные этапы полета «Союза» прошли штатно, орбитальный блок успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя, передает ТАСС. Сейчас разгонный блок «Фрегат» выполняет программу выведения космических аппаратов, которая продлится больше 4,5 часов.

На борту «Союза» находится свыше трех десятков космических аппаратов, в том числе российский гидрометеорологический спутник «Метеор-М». Вместе с ним на орбиту отправятся восемь американских спутников, предназначенных для создания системы идентификации морских судов, а также аппараты, созданные в Великобритании, Финляндии, Германии и других странах.

По последним данным, спутник «Метеор-М» только что был выведен на орбиту.