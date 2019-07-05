Роструд объяснил порядок выплат сотрудникам, работающим за отпускников

Как пишет «Российская газета», с работником нужно заключать отдельный трудовой договор. При этом работник может выполнять свои обязанности или по совместительству, или его можно временно перевести на должность отпускника, освободив от основных обязанностей.

Продолжительность рабочего времени на работе по совместительству не должна превышать половину нормы за месяц. То есть по совместительству работник может выполнять дополнительные обязанности не больше четырех часов в день либо целый день, но в случае, что он свободен от выполнения своих основных обязанностей.

Оплачиваться работа по совместительству будет пропорционально отработанному времени.

При этом как работник, так и работодатель, могут досрочно отказаться от выполнения или назначения работы по совместительству соответственно. Предупредить об этом нужно письменно.

Другим вариантом для работодателей является возможность нанять временного сотрудника на место ушедшего в отпуск.