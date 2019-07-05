Оппозиция Судана и временный военный совет решили создать совместный высший орган власти

Переговоры по выходу из внутриполитического кризиса и состава суверенного совета велись два дня – пишет РИА Новости.

В апреле в стране произошел военный переворот в результате которого президент был отстранен от власти. Армия, которая взяла контроль над государством в свои руки, пообещала в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако оппозиция с такими сроками не согласилась. Из-за этого в Судане несколько месяцев не утихали массовые акции протеста.