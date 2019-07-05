Моряков, погибших в Баренцевом море, тайно похоронят в Петербурге

Как пишет интернет издание «Фонтанка», в церемонии примут участие только семьи, сослуживцы и друзья. Место, дата и время прощания официально объявлены не будут.

При пожаре на глубоководном аппарата 1 июля погибли 14 человек. Как накануне сказал министр обороны Сергей Шойгу, огонь начал распространяться из аккумуляторного отсека. Объект, где произошла трагедия, секретный. По некоторым данным, это атомная глубоководная станция АС-31.