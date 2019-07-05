США и Китай продолжат торговые переговоры на следующей неделе в Пекине

Как пишет газета South China Morning Post, успех диалога во многом будет зависеть от того, выполнит ли Вашингтон в ближайшее время обещание приостановить санкции против компании Huawei. Тогда Пекин начнёт наращивать закупки в США сельскохозяйственной продукции.

Стороны решили возобновить переговоры на саммите G20 в Осаке в конце прошлого месяца. Американский президент пообещал не вводить новые пошлины на китайские товары и смягчить давление на китайскую IT компанию.