Массовые протесты ожидаются сегодня в столице Венесуэлы

Акция будет приурочена ко дню независимости республики.

Провозгласивший себя президентом и поддержанный в этом качестве США и еще полусотней стран Хуан Гуайдо по-прежнему реальной власти не имеет. Несмотря на наихудшую экономическую ситуацию и гуманитарный кризис, сторонников у оппозиционного лидера не прибавляется. Венесуэльцы разочаровались в молодом и перспективном политике. На это в частности указывают данные социологов.

Объявленный Гуайдо в конце апреля военный мятеж провалился. Впрочем, главный оппонент действующего главы государства не перестает верить в силу уличной демократии и призвал всех участвовать в протестах. Сам Николас Мадуро будет сегодня наблюдать за военным парадом по случаю Дня независимости.

В поддержку режима Мадуро среди прочих высказались Россия, Китая и Турция.