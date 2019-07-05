Псковскую журналистку внесли в список экстремистов, ее счета заблокированы

Ранее в отношении женщины завели дело об оправдании терроризма за высказывания в эфире «Эха Москвы в Пскове».

Спустя несколько месяцев после возбуждения дела в отношении Светланы Прокопьевой, ее банковские счета заблокировали. Об этом сама журналистка сообщила в своем Facebook, отметив, что наличных денег у нее не осталось. Прокопьева предположила, что это решение нового следователя по ее делу. Кроме того, журналистку внесли в перечень россиян, в отношении которых имеются данные об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Помимо Прокопьевой в этом списке еще 14 фамилий. Дело в отношении журналистки возбудили в начале февраля. Поводом стал декабрьский эфир на «Эхе Москвы в Пскове», в ходе которого обсуждался теракт в здании регионального управления ФСБ в Архангельске. Журналистка тогда выразила мнение, что государство «само воспитало» поколение людей, которые с ним борются. Эти слова посчитали оправданием терроризма. Радиостанцию оштрафовали на 150 тысяч рублей за злоупотребление свободой информации. Еще 200 тысяч штрафа назначили порталу «Псковская лента новостей» за перепечатку расшифровки эфира.

Взрыв в архангельском управлении ФСБ произошел в конце октября. Его устроил 17-летний подросток, студент политехнического техникума. Он погиб при взрыве, пострадали также трое сотрудников ФСБ