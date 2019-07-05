Власти бразильского штата Рио-де-Жанейро с помощью взяток добились проведения Олимпийских Игр 2016 года в их городе

В этом признался бывший губернатор Сержиу Кабрал, передаёт телеканал Globo. Экс-глава региона сказал судье, что за 2 миллиона долларов купил 9 голосов. Среди них, якобы, был и россиянин Александр Попов, четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию.

Выборы столицы Олимпиады прошли ещё в 2009 году. В финальном третьем раунде Рио-де-Жанейро победил Мадрид, хотя именно испанский город набрал наибольшее число голосов на стартовом этапе. Игры 2016 года стали первыми, состоявшимися в Южной Америке.